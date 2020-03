Game-Design-Kurse beim Davincilab

Online-Kurse in Spiele-Programmierung gibt es auch beim Kursanbieter Davincilab, der sich an Kinder zwischen zehn und 15 Jahren richtet und wöchentlich mit neuen „Game Design & Coding“-Kursen an den Start geht. Die Teilnahme an den Kursen kostet derzeit ermäßigte 69 Euro, jeder Kurs setzt sich aus drei zweistündigen Lehreinheiten zusammen.