Beim britischen Commonwealth-Day saß der britische Thronfolger beim Gottesdienst in der Kirche neben seiner Mutter. Die Queen hat London bereits in der vergangenen Woche verlassen. Sie befindet sich auf Schloss Windsor und wird dort von Ärzten überwacht. Ein Sprecher des Buckingham-Palastes beruhigte unterdessen: „Ihre Majestät ist bei bester Gesundheit. Die Queen hat den Prinzen von Wales zum letzten Mal am 12. März nach der Investitur kurz gesehen und befolgt alle angemessenen Ratschläge bezüglich ihres Wohlergehens.“