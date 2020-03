Wir befinden uns in einer außergwöhnlichen Zeit, in der Abstand die beste Hilfe ist. Doch physische soll nicht soziale Distanz heißen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, all seine Liebsten wissen zu lassen, dass man an sie denkt. Die „Tiroler Krone“ veröffentlicht deshalb jeden Tag tolle Grußbotschaften ihrer Leser. Denn: Wir bleiben daheim - gemeinsam schaffen wir das!