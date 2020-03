Moderatorin Michelle Hunziker stattete am Dienstag der „Quarantäne-WG“ rund um Gottschalk, Jauch und Pocher einen Besuch ab. Derzeit sei sie mit ihrer Familie in der Heimatstadt ihres Ehemannes Tomaso Trussardi, dem vom Coronavirus besonders hart getroffenen Bergamo in der Lombardei. Wie schlimm die Lage dort wirklich ist, darüber gab die sonst so gut gelaunte Moderatorin einen erschütternden Einblick.