„Alles von YouTube gelernt“

Schon als Kind habe er sich das Programmieren beigebracht, sagt der 17-Jährige. „Ich habe alles von YouTube-Videos gelernt, wie man eine coole Website macht, mit der ich Leuten helfen kann.“ Doch ein Kinderspiel ist das nicht, räumt Schiffmann ein. Zuerst zapfte er für seine Website chinesische Regierungsseiten an, um an Informationen heranzukommen. Er fügte Quellen aus anderen Ländern hinzu, darunter Nachrichtenseiten, die US-Gesundheitsbehörde CDC und die Weltgesundheitsorganisation WHO. Der Nachwuchs-Programmierer entwickelte eine „Scraping Software“, die ständig Daten sammelt und seine Website kontinuierlich aktualisiert.