Slowenien führt seit Mittwoch Gesundheitschecks auch an der Grenze zu Österreich durch. An 13 Grenzübergängen wurden Kontrollpunkte eingerichtet, alle anderen Straßenverbindungen wurden geschlossen. Nicht-slowenische Staatsbürger müssen für die Einreise ein Gesundheitszeugnis vorlegen oder eine Gesundheitskontrolle bestehen. Das hat die Regierung in Laibach am Dienstagabend beschlossen.