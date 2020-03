Die Organisatoren des Mehrkampf-Meetings der Leichtathleten in Götzis haben sich wegen der Coronavirus-Pandemie zu einer Absage der Veranstaltung am 30./31. Mai entschlossen. Die Gesundheit aller Beteiligten stehe im Vordergrund, diese könne aus heutiger Sicht für Ende Mai nicht gewährleistet werden, hieß es in einer Ausendung.