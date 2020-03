In Krisenzeiten schaut jeder zuerst auf die eigene Bevölkerung, daher hat nun Viertnam einen Exportstopp für Reis verhängt. Denn sowohl die Corona-Pandemie als auch eine schwere Dürre und ein Eindringen von Salzwasser in das Mekong Delta im Süden des Landes böten Grund zur Sorge, begründete die Regierung in Hanoi den Schritt am späten Dienstagabend. Oberstes Gebot sei es derzeit, die Nahrungsmittelversorgung im Land sicherzustellen.