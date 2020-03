Das schütze nämlich laut Studien fast genauso gut wie medizinische Masken. „Aber nicht in erster Linie dich“, so Lena an ihre - meist jungen - Fans. „Sondern die anderen vor dir.“ Gerade junge Menschen können nämlich ansteckend sein, ohne es zu merken. „Und deshalb sollten wir alle eine Maske tragen. Um die Ansteckung zu verringern. Also: So leicht war es noch nie, das Richtige zu tun“, appellierte sie an ihre Fans.