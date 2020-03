Wie die Stadt Graz am Mittwoch informierte, halte sich der Großteil der Bevölkerung an die Vorgaben der Bundesregierung. Die Besucherfrequenz in der Grazer Innenstadt sei um 85 Prozent zurückgegangen, das zeige die jüngste Auswertung der Handydaten. Am Montag, 9. März, waren noch rund 26.100 Personen in der Grazer Innenstadt unterwegs, am Montag, 16. März, fiel die Zahl auf 6.250 und am 23. März wurden nur noch 4.090 Personen erfasst. „Es freut mich sehr und stimmt uns alle positiv, dass eine große Mehrheit der Grazerinnen und Grazer diese Beschränkungen akzeptieren und sich daran halten“, sagte der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP).