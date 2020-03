Ein „Zukunftsstab Tourismus“ müsse Tirol „zügig und entschlossen neu positionieren“, verlangt Kaltschmid. „Apres-Ski und massentouristische Auswüchse werden dermaßen in Verruf sein, dass wir uns gänzlich neu erfinden müssen, um den Tourismus in Tirol als wesentlichen Wirtschaftszweig und Arbeitgeber aufrechtzuerhalten“, so der grüne Tourismussprecher.