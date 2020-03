Bildungsminister Heinz Faßmann weiß, was Schüler und Eltern nun leisten. Auch Lehrkräfte versuchen, wenn auch auf Distanz, ihre Schüler gut durch die Krise zu führen. Denn Bildung ist unsere Zukunft. Stefan ist in der 3. Klasse Volksschule. „Das Lernen zu Hause ist ganz anders. Mir fehlen meine Schulfreunde“, erzählt der Neunjährige der „Krone“. „Unsere Lehrerin hat uns viel Übungsmaterial mitgegeben und schickt immer wieder neue Arbeitsblätter“, schnauft er hörbar am Telefon. „Aber das ist schon okay. Wir sollen ja lernen“, zeigt er sich einsichtig.