Wie lange sich die Italiener noch an die Ausgangssperre halten müssen, kann die italienische Regierung nicht einschätzen. Auf die Frage, ob sie Ostern zu Hause verbringen werden müssen, antwortete der italienische Premier Giuseppe Conte, alles hänge von der Entwicklung der Infektion ab. Er rechne nicht mit einem Ende der Epidemie in wenigen Tagen, aber auch nicht in den nächsten Monaten, sagte der Premier in einem TV-Interview am Dienstagabend.