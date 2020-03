Sie kämpfen an vorderster Coronavirus-Front: die Ärzte und Krankenschwestern in den Kliniken, die Covid-19-Patienten behandeln. Zugleich müssen sie die Verbreitung des Virus mit allen Mitteln verhindern. Das heißt, dass nur in Schutzbekleidung gearbeitet werden kann. Gesichtsmasken sind mittlerweile ein wertvolles Gut. Bequem sind diese aber nicht. Im Gegenteil. Sie hinterlassen extreme Spuren, wie erschütternde Selfies auf Facebook, Twitter und Instagram zeigen, die Mediziner und Pflegende nach langen Arbeitstagen geteilt haben.