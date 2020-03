„Bitte um Verständnis, aber ich darf keine öffentliche Stellungnahme abgeben“, antwortete Oliver Glasner gestern der „Krone“. Klar, denn sein Klub, der VfL Wolfsburg, steht im Rampenlicht, legte am Montag wieder mit dem „Training“ los. Überall hingen Desinfektionsmittel. Nach Glasners Ansprache wurde der Kader auf vier Kabinen aufgeteilt, dort strampelten Xaver Schlager und Co. auf dem Ergometer, gab es Stabilisations- und Kraftübungen. Alles mit großem Abstand. Also weit weg von einer echten Fußball-Einheit. So ähnlich versucht man sich auch in Augsburg gemeinsam und doch getrennt fit zu halten.