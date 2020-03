Die Bundesregierung hat zwar große Geldzahlungen an die Betriebe zugesagt, noch ist aber die konkrete Durchführung offen. NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn fordert nun eine rasche und unbürokratische Auszahlung der Unterstützung. „Hilfsgeld muss noch im März am Konto der Betriebe sein“, so die Forderung Schellhorns.