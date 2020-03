So fahre ich jeden Tag frühmorgens mit dem Auto über die leer gefegten Straßen in die Redaktion. Und auch dort herrscht ungewohnte Leere. Im riesigen Newsroom, wo sonst zig Leute herumwuseln, wo telefoniert, getratscht und wie wild in die Tasten gehaut wird, ist es - zumindest die meiste Zeit über - seltsam still. Nur ganz wenige Redakteure sind hier im Dienst, der überwiegende Teil arbeitet von zu Hause aus.