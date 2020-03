Isolationsbereiche in allen sendungskritischen Bereichen

In allen sendungskritischen Bereichen werden Isolationsbereiche geschaffen, in denen „Schlüssel-Mitarbeiter“ abgeschottet ihre Aufgaben erfüllen, hieß es am Montag aus dem ORF. Neben dem Aktuellen Dienst von ORF 2 betrifft das auch die Landesstudios, wo bis Mittwoch ebenfalls entsprechende Isolationsbereiche geschaffen und von ausgewählten Mitarbeitern bezogen werden, um die Produktion der „Bundesland Heute“-Sendungen und der Regionalradios sicherzustellen. Auch für die nationalen Radios und ORF III werden Isolationsbereiche vorbereitet.