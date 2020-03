Entschieden trat Kollaritsch in der Sendung der Theorie entgegen, wonach es besser wäre, das Virus die Bevölkerung durchlaufen zu lassen, um rasch eine Herdenimmunität zu erreichen. Das wäre allerdings aufgrund der hohen Zahl an Todesopfern „völlig unethisch und völlig unmoralisch“, so der Infektiologe. Innerhalb von zwei Wochen wäre das Gesundheitssystem völlig überlastet - in Österreich wäre in so einem Fall mit „mindestens 60.000 Toten“ zu rechnen. Eher mehr, denn für seine Berechnungen hatte Kollaritsch eine Sterberate von 1,4 Prozent angenommen, bei einer tatsächlich höheren wären entsprechend mehr Tote zu beklagen.