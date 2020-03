Nachdem ein Krankheitsfall auf der neurologischen Station des Krankenhauses bekannt geworden war, wurde dort bis zur behördlichen Abklärung ein Aufnahmestopp verhängt. Die verbliebenen Patienten werden auf der Station isoliert betreut. Die drei erkrankten Mitarbeiter der Klinik - eine Hebamme und zwei Pflegekräfte in den Bereichen Gynäkologie/Geburtshilfe und Neurologie - befinden sich in häuslicher Quarantäne. Am Dienstag mussten 99 von insgesamt 1.500 Mitarbeitern der Klinik in häuslicher Quarantäne bleiben.