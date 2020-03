Frau Possnig, vor etwa einem Jahr endete Ihr Abenteuer auf der Südpol-Station Concordia – lässt sich Ihre Zeit in Isolation mit jener in der aktuellen Corona-Krise vergleichen?

Es ist ähnlich. Man ist ja auch eingesperrt. Unsere 13-köpfige Crew war es halt freiwillig, besser vorbereitet, mit Eignungstests – aber wir hatten im Winter meist minus 80 Grad draußen, monatelange Dunkelheit. Das hat das Ganze verschärft. Man kann halt nicht einfach so im Wald spazieren gehen.