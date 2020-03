Mehr als 1000 Studenten aus aller Herren Länder harren derzeit in den insgesamt 31 Studentenheimen in Innsbruck aus. Einer der allerersten Coronafälle in Innsbruck trat in einem dieser Heime auf. Nun hielt die Stadt Innsbruck erneut Nachschau in drei Heimen und das Ergebnis spricht für sich: Von 171 getesteten Studenten waren 16 positiv.