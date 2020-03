Die Coronavirus-Pandemie macht auch vor der Musikwelt nicht halt: Wegen der Virus-Krise verschiebt Pop-Diva Lady Gaga die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Chromatica“. „Es ist so eine hektische und gruselige Zeit für uns alle“, schrieb die US-Sängerin und Schauspielerin („A Star Is Born“) am Dienstag bei Instagram.