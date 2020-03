Keine optimale Therapie

Im Moment kann die in dieser Reha-Phase so wichtige Physiotherapie nicht erfolgen, ist der Spieler komplett auf sich alleine gestellt. „Eigentlich wollte ich in diesen Tagen wieder mit dem Balltraining beginnen. Da wäre mir vom Verein die optimale Therapie zur Verfügung gestanden. So muss ich weiter mein Heimprogramm abspulen“, verrät Wimmer.