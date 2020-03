„Zu diesem Zeitpunkt hat wohl keiner von uns die Folgen des Virus richtig abschätzen können“, sagt sie. Man habe sich an die Vorgaben des Landes gehalten. Heißt: Am Wochenende, bevor die Corona-Maßnahmen in Kraft traten, waren noch Skifahrer auf der Piste. Es sei leicht, im Nachhinein mit mehr Informationen zu sagen, eine Entscheidung sei falsch gewesen, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmannes.