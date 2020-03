Er freue sich, „dass das Internationale Olympische Komitee, wie erhofft und erwartet, die Gesundheit aller TeilnehmerInnen als wichtigste Entscheidungsgrundlage herangezogen“ habe und verwies auf ein Zitat von Beachvolleyballer Clemens Doppler. Dieser habe „kürzlich sehr treffend gesagt: ‘Würde man das Virus fragen, was es sich wünscht, um sich bestmöglich verbreiten zu können, es würde Olympische Spiele wählen.‘ Deshalb wäre es unverantwortlich gewesen, Zehntausende Menschen rund um den Erdball reisen zu lassen, sie in einem Olympischen Dorf zusammenzupferchen und Wettkämpfe in vollen Stadien bestreiten zu lassen“, bekräftigte Kogler, der sich bereits am Montag für eine Verschiebung ausgesprochen hatte.