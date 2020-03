Niemand habe ein „klares Bild“ der Realität in Russland genauso wie in der ganzen Welt, sagte der Bürgermeister demnach. Der Bürgermeister ist ein enger Vertrauter Putins und räumte ein, dass in Russland wohl deutlich mehr Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert seien, als es die offiziellen Statistiken vermuten ließen.