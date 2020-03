„Massiver Rückgang“

„Ja“, bestätigt Fritz Grundnig, Mediensprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Rechnung ist ja auch ganz einfach. Mehr Leute in ihren Wohnungen und Häusern, weniger Chancen für Einbrecher. Weniger Menschen in den Einkaufszentren und auf den Straßen – weniger Chancen für Langfinger. „Die Kriminalität ist derzeit massiv zurückgegangen. Gleiches gilt auch für die Unfälle, da es deutlich weniger Verkehrsaufkommen gibt“, so Grundnig. Die Überwachung selbst bleibe aber aufrecht.