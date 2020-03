Es ist 11 Uhr. Vor der Katharina-Stube in Innsbruck sieht man immer mehr Menschen auftauchen. Eigentlich ein Tabu in Zeiten wie diesen. Doch diese Menschen gehören irgendwie zusammen. Sie sind eine Familie. Das Schicksal der Obdachlosigkeit hat sie dazu gemacht. Sie können nicht daheim bleiben. Denn sie haben keines. Nach der eiskalten Nacht sind sie auf das warme Essen in der Katharina-Stube angewiesen.