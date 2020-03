„Wir haben die Produktion auf ein Drittel zurückgefahren, viele Kunden denken, dass wir geschlossen haben“, schildert Antje Winkler von den Winkler-Bäckereien im Bezirk Perg eine Situation, die momentan fast alle der rund 310 Bäcker in Oberösterreich erleben. Viele Kunden kommen nicht mehr, würden nur einen einzigen Halt zum Einkaufen machen und der ist bei einem Supermarkt. Das macht auch Reinhard Honeder, Bäckermeister in Engerwitzdorf mit 20 Filialen, große Sorgen: „Wir machen zurzeit 50 Prozent weniger Umsatz“, lässt er durchblicken. Kurzarbeit steht an. Brot, das nicht verkauft wird, geht wie bisher an das Rote Kreuz: „Vorher haben sie abgeholt, jetzt bringen wir es hin.“