Bei Mario Haidinger und Manuel Hochmeier laufen seit Tagen die Telefone heiß. Bürgermeister, Apotheker oder Lebensmittelketten rufen beim Geschäftsführer-Duo der Firma HBL-Haidinger aus Buchkirchen an, um sich eine virentötende Hygienenebel-Maschine zu sichern. Vereinfacht gesagt, sind die Geräte umgebaute Luftbefeuchter. Der patentgeschützte Einsatz einer Flüssigkeit mit Pflanzenextrakten, Fruchtsäuren und geringen Mengen an Wasserstoffperoxiden tötet Viren und Bakterien in der Luft und auch auf Flächen. Und ist in der aktuellen Coronakrise heiß begehrt.