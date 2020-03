„Dabei sein ist alles“ - so lautet das olympische Motto. In Zeiten von Corona hätten das für Tokio 2020 aber wohl nur wenige Sportler unterschrieben. Für viele steirische Athleten war die Verschiebung eine Frage der Zeit. „Ich begrüße die Entscheidung, denn so kriegen alle, egal in welcher Sportart, die Chance, sich zu qualifizieren. Das war zuletzt bei vielen abgesagten Meetings ja nicht möglich“, sagt Schwimm-Vizeweltmeisterin Caro Pilhatsch. „Wie bei den letzten Events bei uns die Chinesen“, wirft Turn-Ass Vinzenz Höck ein, „die durften wegen Corona ja gar nicht mehr teilnehmen. Jetzt ist es keine politische Entscheidung mehr, sondern es gibt einen fairen Wettkampf."