Die Rückholflüge von Österreichern, die sich in der Corona-Krise im Ausland befinden, sind in vollem Gange. Bis Mittwoch werden insgesamt über 5.000 Menschen mit Sondermaschinen in ihre Heimat geholt worden sein. Erst am Dienstag landete am Vormittag eine Triple-Seven der AUA aus Washington in Wien mit 300 Österreichern an Bord.