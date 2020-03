Insgesamt 585 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Corona-Ausgehverbot gab es laut Landespolizeidirektion bisher in Oberösterreich. Zum Vergleich in der Bundeshauptstadt wurden 1605 derartige Anzeigen geschrieben, in Tirol 714, in der Steiermark 515, im Burgenland gibt’s nur 35 dokumentierte Verstöße.