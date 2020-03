„Krone“: Wie haben Sie bemerkt, dass Sie an einer schwerwiegenden Krankheit leiden?

Aspacher: Das war mir zunächst gar nicht bewusst. Ich dachte, ich habe nur normale Erkältungssymptome: Einen starken Schnupfen, eine Verkühlung, scheinbar nichts Tragisches. Dann bekam ich starken Husten, Kopf- und Gliederschmerzen – und es stellte sich eine Erschöpfung bei mir ein, so in der Art wie man das von einem grippalen Infekt her kennt. Allerdings war ich fieberfrei und hatte keine Atemprobleme.