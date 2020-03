Aufgrund des Ausnahmezustands, in dem sich Österreich gerade befindet, wird es auch am Mittwochabend um 19 Uhr eine Sonderausgabe von #brennpunkt geben. Moderatorin Katia Wagner wird die Landeshauptleute von Wien (Michael Ludwig), Kärnten (Peter Kaiser) sowie Salzburg (Wilfried Haslauer) in Einzelinterviews mit Fragen zur Corona-Krise konfrontieren. Und die Fragen stellen Sie, liebe krone.at-Leser!