Am Dienstag sind in der Steiermark erneut Menschen mit einer Coronavirus-Infektion gestorben: Eine Grazerin, Jahrgang 1940, sowie eine Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kamen ums Leben. Es handelt sich um den siebenten und achten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in der Steiermark.