Gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag verkündet, in Zukunft 15.000 Corona-Tests täglich durchführen zu wollen. Wie er im krone.tv-Interview mit Katia Wagner erklärt, habe man, was die Anzahl an Laboren betrifft, die Kapazitäten dafür. Knapp wird es allerdings bei den Test-Rohstoffen.