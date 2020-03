USA womöglich schon bald Corona-Zentrum der Welt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte außerdem am Dienstag, die USA könnten Europa bald als neues Epizentrum der Pandemie ablösen. „Wir sehen jetzt eine sehr starke Beschleunigung der Fallzahlen, also hat es dieses Potenzial“, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris.