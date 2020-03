Mit der „Krone“ und Yoga gut in den Tag starten: Vorwärtsbeugen dehnen unsere gesamte Rückseite. Und sind obendrein sehr schöne Übungen, um bei sich selbst anzukommen. In der Endentspannung fließen unsere Gedanken - die positiven und negativen - einfach in den Boden ab. Wer mehr Yoga möchte, hier auf yogabase.at gibt es ab sofort Online-Stunden.