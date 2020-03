In Österreich seien bisher alle positiven Corona-Fälle auf „engen, persönlichen Kontakt“, also über 15 Minuten und mit weniger als einen Meter Distanz, mit bzw. zu bereits Infizierten zurückzuführen. Begegne man sich also auf der Straße, sei die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung gleich null, so Foitik. Sollte es massive Infektionsübertragungen geben, wäre eine Überwachungstechnologie wie in China „vielleicht sinnvoller“, erklärte er. Allerdings werde dieses Gebiet dann ohnehin als Risikogebiet eingestuft.