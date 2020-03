Die SPÖ-Parteichefin und ehemalige Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner zeigt sich über den am Dienstag vorgestellten Plan der Bundesregierung, demnächst 15.000 Corona-Tests täglich durchführen zu wollen, erfreut. „Die unwissentlich Infizierten sind die stärksten Virusverteiler in der Bevölkerung. Ich freue mich, dass auch der Bundeskanzler nun diesen Vorschlag aufgenommen hat. Ich denke, es ist der richtige Weg“, so Rendi-Wagner im Interview mit krone.tv.