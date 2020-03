Verdoppelt wird ab sofort die Zahl der Tests von Corona-Verdachtsfällen. Damit sind in Niederösterreich 1000 Untersuchungen pro Tag möglich, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gestern bei einer Sitzung des Landessanitätsstabes an: „Wir haben die Labors aufgestockt, 250 Mitarbeiter sind in den mobilen Teams im Einsatz.“