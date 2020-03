Aufgrund der Coronakrise muss die für den 26. April angesetzte Wiederholung der Gemeinderatswahl in vier Orten verschoben werden. Am 7. Juni sollen die noch ausstehenden Urnengänge in Alland im Bezirk Baden, in Schrattenberg im Bezirk Mistelbach sowie in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling nachgeholt werden. Auch die teilweise Wiederholung der Wahl in Ebreichsdorf im Bezirk Baden fällt auf denselben Termin.