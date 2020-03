Gut, dass Sie nicht ans Aufhören denken. Solange es Sie gibt, haben die Leute immer was zu lachen!

Mich gibt’s in dem Sinn nicht mehr. Alles, was noch kommt, ist eine Gnade und ein Zufall und eine Überschätzung meiner Kraft. Diesen Film habe ich ja als Kranker gespielt. Mit Grippe! Das war aber nicht Corona. Ich war jedoch so gut betreut vom Filmteam und habe die ganze Rolle wie in einer Art Trance gespielt. Am letzten Tag habe ich dann per Spaß Fieber gemessen, und es war weg. Als hätte sich der Christus heimlich in die Garderobe geschlichen. Ich rate jedem, wenn er Grippe kriegt, dass er einen Film macht.