Der Einsatz der Todesstrafe ist in den USA ein höchst umstrittenes Thema. Mehrere Bundesstaaten haben ihre Politik in den vergangenen Jahren geändert. So schaffte New Hampshire die Todesstrafe 2019 komplett ab. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom verkündete ein bis zum Ende seiner Amtszeit geltendes Moratorium für alle Hinrichtungen. 2019 wurden in den USA 22 Menschen hingerichtet. Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe fanden insgesamt 1517 Exekutionen in den USA statt.