In Seggauberg im Bezirk Leibnitz stand am Dienstagnachmittag eine Reithalle in Flammen, fast 300 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Tragisch: Mehrere Pferde kamen in den Flammen ums Leben! Zeitgleich brannte im nicht weit entfernten Perbersdorf bei St. Peter ein Wirtschaftsgebäude.