Ernähren Sie sich gerade ausgewogen? Das funktioniert auch, wenn man wie jetzt nicht so oft einkaufen gehen sollte bzw. darf. Genau planen, Einkaufsliste schreiben! Nützen Sie außerdem die Zeit zuhause, um wieder einmal den Kochlöffel zu schwingen, in die Welt der Küchenkräuter einzutauchen und neue Rezepte auszuprobieren. Ernährungswissenschaftlerin Dr. Claudia Nichterl kocht zum Beispiel seit Kurzem täglich um 12 Uhr live online - lassen Sie sich inspirieren! Mehr dazu sowie weitere Tipps zum Meistern verschiedener Herausforderungen in Zeiten der Isolation, aber auch verschiedene Mitmach-Aktionen bietet der Österreichische Kneippbund online!