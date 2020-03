Größere Menschengruppen aus aller Herren Länder, die sich an öffentlichen Orten, Parks oder rund um den Bahnhof aufhalten - daran hatte man sich in Traiskirchen, bekanntlich Standort der größten Flüchtlingsunterkunft der Ostregion, längst gewöhnt. Doch in Zeiten wie diesen werden diese Gruppen wieder mit reichlich Argwohn beobachtet. „Viele von den Bewohnern scheren sich einfach nicht um die aktuellen Ausgangsbeschränkungen“, beschwert sich ein Anrainer. 300 Personen sollen sich derzeit im Erstaufnahmezentrum aufhalten, Sicherheitsabstand Fehlanzeige. Ein Bürger: „Es sollte gleiches Recht für alle gelten!“