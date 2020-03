Die Produktion bei Austria Pet Food, einem Heimtiernahrungsmittelhersteller mit Sitz in Pöttelsdorf, läuft auf Hochtouren. Vonseiten der Geschäftsführung wird versichert, dass das der Normalzustand sei. „Die Nachfrage nach unseren Produkten ist in den letzten Wochen definitiv gestiegen. Wir können aber nicht mehr produzieren, da wir unsere Kapazitäten immer voll ausnutzen“, heißt es. Besonders stolz ist man im Betrieb auf die verlässlichen Mitarbeiter. Es erscheinen ungeachtet der Situation alle täglich zur Arbeit. Auch mehrere Ungarn treten weiterhin und trotz Grenzwartezeiten ihren Dienst an.